Мощный хлопок в небе напугал на исходе дня жителей Курска и попал на видео

Публикуем ролик, на котором слышен пугающий звук, заставивший содрогнуться стекла в домахПоздним вечером 25 апреля жители Курска стали свидетелями тревожного происшествия - в небе над городом раздался мощный хлопок, заставивший содрогнуться стекла в домах.
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