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Иран призвал арабов "отключить" Израиль от нефти. И тут кое-что вскрылось

Иран призвал арабов "отключить" Израиль от нефти. И тут кое-что вскрылось

Оказалось, знаете почему Моисей сорок лет водил евреев по пустыне? Моисей водил евреев по пустыне сорок лет, чтобы отыскать одно единственное место в регионе, где нет нефти.

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