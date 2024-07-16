Мы все время обсуждаем западную повестку. Были репрессии или нет? Сталин – теран, Путин – подтеран.
Дьяволу нужно показать его же лицо
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Наталья Секрет
Уважаемый автор, тИран, а не тЕран. Ну как же Вы так...
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3 час.
Одиссей
нет ничего глупее, чем объяснять человеку смысл шутки....😜 Ну, принято так в Инете.. для внесения разнообразия и придания живости тексту. Мемом называется. А еще во времена фидо-нета был распространен "олбанский езыг"... правда, он сейчас почти умер и только редкие специалисты иногда его используют... просто так... для прикола... все ведь знают, как правильно! а тут - живчик!! Кстати! иногда пишут не просто тЕран, а даже тЕРран!! имейте в виду!!
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2 час.
Надежда
Мы не можем с полной мере противостоять русофобскому западу и опровегать всю эту гнусную ложь, потому как наши заклятые друзья предусмотрительно запретили у себя все русские СМИ. Мы у них, так скаать, в "черном списке", потому не имеем права голоса... Это как на суде. Нас осудили, повесив всех "собак", а возможности высказать правду не дали...
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1 час.
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