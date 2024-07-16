Дьяволу нужно показать его же лицо

Наталья Секрет Уважаемый автор, тИран, а не тЕран. Ну как же Вы так...

Одиссей нет ничего глупее, чем объяснять человеку смысл шутки....😜 Ну, принято так в Инете.. для внесения разнообразия и придания живости тексту. Мемом называется. А еще во времена фидо-нета был распространен "олбанский езыг"... правда, он сейчас почти умер и только редкие специалисты иногда его используют... просто так... для прикола... все ведь знают, как правильно! а тут - живчик!! Кстати! иногда пишут не просто тЕран, а даже тЕРран!! имейте в виду!!