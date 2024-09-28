В Дагестане раскрыли статистику нарушений норм безопасности на АЗС

Пресс-служба Министерства энергетики и тарифов Дагестана раскрыли статистику нарушений норм безопасности на АЗС региона, согласно которой за год после взрыва на автозаправке в Махачкале было выявлено более 4,5 тысячи нарушений норм промышленной безопасности, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии