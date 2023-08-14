AB

Anlrey Boracow

Необходимо официально предупредить Германию, что если хоть одна их ракета попадет куда либо на территории РФ это будет признанно объявлением Германией войны РФ, соответственно по Германии будут нанесены удары, в том числе и ракетно-ядерные. Пусть тогда решают что укрошумерам предоставлять, а что нет. А насчет ракетно-ядерных ударов не шутить и не грозить, а если , не дай Бог немецкими ракетами обстреляют хоть что ни будь в РФ, то применять сразу и без колебаний.