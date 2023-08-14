ФОТО: DEFENSE MINISTRY/GLОBALLООKPRЕSS ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Немецкий "Телец" (TAURUS) является одной из наиболее совершенных и, пожалуй, самой опасной из крылатых ракет, произведённых в Европе.
УДАРЫ ПО РОССИИ НЕИЗБЕЖНЫ: ГЕРМАНИЯ ДАСТ ВСУ САМЫЕ ОПАСНЫЕ КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Любицкий
За каждую по Берлину в ответ
Ответить
17 час.
ВД
Вовладар Даров
А Германия не боится ответку и поток гробов после этого?
Ответить
1 час.
AB
Anlrey Boracow
Необходимо официально предупредить Германию, что если хоть одна их ракета попадет куда либо на территории РФ это будет признанно объявлением Германией войны РФ, соответственно по Германии будут нанесены удары, в том числе и ракетно-ядерные. Пусть тогда решают что укрошумерам предоставлять, а что нет. А насчет ракетно-ядерных ударов не шутить и не грозить, а если , не дай Бог немецкими ракетами обстреляют хоть что ни будь в РФ, то применять сразу и без колебаний.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии