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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свищев о том, что Париж-2024 не покажут в России: «Какой смысл поддерживать буржуев, которые не хотят нас видеть?»

– Вам не кажется, что отсутствие показа Олимпиады плохо скажется на развитии спорта в России?  – Плохо скажется не отсутствие показа Олимпиады в России, а отсутствие наших спортсменов на Олимпийских играх и те незаконные меры ограничения, которые ввел МОК.

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