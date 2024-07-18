Свищев о том, что Париж-2024 не покажут в России: «Какой смысл поддерживать буржуев, которые не хотят нас видеть?»

– Вам не кажется, что отсутствие показа Олимпиады плохо скажется на развитии спорта в России? – Плохо скажется не отсутствие показа Олимпиады в России, а отсутствие наших спортсменов на Олимпийских играх и те незаконные меры ограничения, которые ввел МОК.