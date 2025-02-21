В свете последних событий вокруг Украины, нелегитимного украинского диктатора Зеленского и обличающих заявлений в его адрес от президента США Дональда Трампа, стоит напомнить, что мы — Россия, не можем и не имеем никакого исторического права верить в заявления англосаксов, а Трамп — это яркий представитель англосаксонских элит.
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