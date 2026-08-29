Водолацкий связал заявление ООН с выборами генсека организации

Первый зампред Госдумы Виктор Водолацкий усмотрел связь между заявлением ООН по поводу атаки на автобус Лисичанск-Стаханов в ЛНР и выбором нового генерального секретаря организации.
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