Гран-при ММКФ получила картина "Стыд"

В рамках торжественной церемонии закрытия 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), прошедшей в столице, фильм “Стыд” мексиканского режиссера Мигеля Сальгадо был удостоен главной награды - “Золотого Святого Георгия”.
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