Астана в угоду Трампу примеряет на себя роль карателя народа Палестины

Айнур Курманов. Акорда усиливает геополитический крен в сторону США, направляя свои войска для фактической оккупации Газы и передавая Вашингтону для нужд Пентагона все крупнейшие месторождения редкоземельных металлов.
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