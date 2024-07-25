Глава Marvel заявил, что Железный человек может вернуться в фильмы киновселенной

Похоже, что поклонники культового супергероя «Железного человека» могут начать радоваться. Ведь, как отмечает глава Marvel Кевин Файги, Роберт Дауни-младший вновь может надеть свой легендарный экзоскелет.
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