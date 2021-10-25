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В музейном комплексе «Самбекские высоты» проведут рапид «Sambek-Cup»

В музейном комплексе «Самбекские высоты» проведут рапид «Sambek-Cup»

Данью памяти донских шахматистов, которые были участниками Второй Мировой- Марка Стольберга, Самуила Жуховицкого, Юрия Кнышенко, Арона Богатина, Леонида Руденко, прошедшего ужасы фашистских концлагерей и многих других, судьбы которых опалила война,… Показать полностью.

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