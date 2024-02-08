Расставил приоритеты: реакция собаки на инсценировку нападения

«Война войной, а обед — по расписанию», — рассудил песик из этого видео. И, когда во время трапезы на его хозяйку якобы напал злодей, он, как настоящий защитник обеда, кинулся спасать самое дорогое для себя.
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