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"Розовая зима": ученый допустил бесснежную зиму в Москве из-за Эль-Ниньо

"Розовая зима": ученый допустил бесснежную зиму в Москве из-за Эль-Ниньо

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ Михаил Криницкий объяснил, почему сезонные прогнозы синоптиков часто расходятся с реальностью.

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