Комбат Ходаковский: планы украинцев пойти в наступление на Херсонском направлении грозят значительными потерями в рядах ВСУ

Командир батальона «Восток» Вооруженных сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский полагает, что планы Киева пойти в наступление на Херсонском направлении, о которых украинские военные много говорят, могут привести лишь к значительным потерям в рядах Вооруженных сил Украины.