Комбат Ходаковский: планы украинцев пойти в наступление на Херсонском направлении грозят значительными потерями в рядах ВСУ

Командир батальона «Восток» Вооруженных сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский полагает, что планы Киева пойти в наступление на Херсонском направлении, о которых украинские военные много говорят, могут привести лишь к значительным потерям в рядах Вооруженных сил Украины.
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