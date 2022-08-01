Аргументы недели

98 229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Немо
    Китай не  будет ничего сбивать. Зачем им  убивать собственный рынок сбыта куда уходит более 80% всего производимого ш...Политолог Минг-Ру...
  • Vladimir Kharchenko
    Обсуждаем сайты Запада. Жопу "Лошади" и триппер Чубайса. Режиссер кино Шахназаров лопочет у В. Соловьева о воскрешени...Политолог Минг-Ру...
  • Сергей
    не надо обижать собачек...МИД КНР подтверди...

Комбат Ходаковский: планы украинцев пойти в наступление на Херсонском направлении грозят значительными потерями в рядах ВСУ

Комбат Ходаковский: планы украинцев пойти в наступление на Херсонском направлении грозят значительными потерями в рядах ВСУ

Командир батальона «Восток» Вооруженных сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский полагает, что планы Киева пойти в наступление на Херсонском направлении, о которых украинские военные много говорят, могут привести лишь к значительным потерям в рядах Вооруженных сил Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх