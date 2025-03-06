Смотрите прямой эфир телеканала «Карусель» у нас на сайте!

Теперь трансляция эфира телеканала «Карусель» доступна прямо у нас на сайте — 7 дней в неделю, 24 часа в сутки! Как всегда, будем радовать вас развлекательными, развивающими и познавательными проектами, лучшими отечественными мультсериалами и фильмами.
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