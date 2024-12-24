Юный шахматист из Бибирева сыграл на турнире в Таиланде

Воспитанник центра творчества “Бибирево” Роман Савельев, победитель Первенства России по шахматам среди школьников, недавно вернулся из поездки в Таиланд, где выступил на Первенстве Азии по шахматам среди школьников.
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