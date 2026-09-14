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Контрафронт

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Соединенное Королевство: Автомагистраль M8 возле международного аэропорта Глазго (GLA/EGPF) была...

Соединенное Королевство: Автомагистраль M8 возле международного аэропорта Глазго (GLA/EGPF) была вновь открыта между развязками 29 и 30 в утренние часы после того, как пешеход был сбит транспортным средством и погиб в ночные часы 13 сентября.

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