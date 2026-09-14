Соединенное Королевство: Автомагистраль M8 возле международного аэропорта Глазго (GLA/EGPF) была вновь открыта между развязками 29 и 30 в утренние часы после того, как пешеход был сбит транспортным средством и погиб в ночные часы 13 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым