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Глава комитета спортсменов Норвегии, олимпийская чемпионка Астрид Якобсен: «Отстранять кого-то только на основании паспорта – это дискриминация и нарушение прав человека»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, глава комитета спортсменов Норвегии Астрид Якобсен заявила, что ее слова по поводу допуска российских спортсменов к международным соревнованиям были переданы некорректно.

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