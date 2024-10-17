Единый урок по профилактике незаконного оборота наркотиков.

В соответствии с письмом Министерства образования Республики Беларусь от 01.10.2024 в целях профилактики противоправных действий в сфере антинаркотического законодательства и вовлечения молодёжи в потреблении и распространение наркотических веществ и прекурсоров в старших классах ГУО ´Средняя школа № 8 г.
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