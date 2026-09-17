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Российские Су-27 прогнали три британских самолёта-шпиона от границ РФ

Российские Су-27 прогнали три британских самолёта-шпиона от границ РФ

Над Чёрным морем пролетели британский разведчик RC-135W Rivet Joint из ВВС Великобритании и два истребителя Eurofighter Typhoon.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемоизменено

Я что-то в последнее время вообще ничего не слышу про ранее широко разрекламированные аппараты РЭБ, которые, согласно рекламе, могли гасить навигацию над приличной территорией или вполне конкретной полетной зоной.
Может Чубайс с собой увёз???
Хотя может быть Россия стесняется эти системы применять потому что они гасят навигацию абсолютно для всех, включая гражданских.
Вот только вопрос - а какого хрена гражданским воздушным судам делать в зоне боевых действий? А Чёрное море со всей акваторией и есть зона боевых действий, если кто до сих пор не понял!