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Будет ли концерт Канье Уэста в Петербурге: тур пропал из официального расписания рэпера

Будет ли концерт Канье Уэста в Петербурге: тур пропал из официального расписания рэпера

СМИ удалось заполучить комментарий агентства. фото: Gilbert Carrasquillo/Getty ImagesПеретягивание каната о проведении и отмене концерта Канье Уэста длится с 24 августа, а указанные на уже купленных фанатами билетах даты все ближе.

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