Россельхозбанк понизил ставки по накопительным счетам

Россельхозбанк снизил ставки по накопительным счетам. По накопительному счету «Моя копилка» на минимальный остаток от 100 рублей до 1,5 млн рублей проценты начисляются по ставке 6% годовых (вместо 6,5%), свыше 1,5 млн рублей — 6,5% (вместо 7%).