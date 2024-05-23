Шесть человек погибли при пожаре в СНТ в Подмосковье

Пожар произошел в двухэтажном доме в подмосковном СНТ „Снегирь“.<strong>Шесть человек погибли в результате пожара в двухэтажном доме в СНТ «Снегирь» в Истринском районе Московской области, <a href="https://tass.
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