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Шесть человек погибли при пожаре в СНТ в Подмосковье

Пожар произошел в двухэтажном доме в подмосковном СНТ „Снегирь“.<strong>Шесть человек погибли в результате пожара в двухэтажном доме в СНТ «Снегирь» в Истринском районе Московской области, <a href="https://tass.

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