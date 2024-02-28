Россияне смогут использовать налог на вклады для получения вычетов

В 2024 году россияне впервые заплатят налог на доходы по вкладам. При этом они могут воспользоваться этим сбором для получения социального, имущественного и инвестиционного вычета, сообщили «Известиям» в пресс-службе ФНС.
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