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"Уж он точно вошёл в ту дверь": На русском ТВ снова появился "лучший друг Владимира Зеленского"

"Уж он точно вошёл в ту дверь": На русском ТВ снова появился "лучший друг Владимира Зеленского"

Царьград АЛЕКСАНДР РЕВВА, СИМВОЛ НЕ ТОЛЬКО ТИПИЧНОГО "ИСПУГАННОГО ПАТРИОТА", НО И "ШУТНИКА-ПОШЛЯКА", СНОВА НА НАШЕМ ТВ.

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Комментарии
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Сергей Ульмасов
Почему это существо не в камере, под шконкой с именем машка? Ему давно пора в петушатник.
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6 час.
Ivan Olefir
Вобасурин освещал при НМ ДНР, с началом СВО уволен с армии, т.к. такие кадры не нужны в рядах защитников Донбасса. Хватит только одного его выступление в адрес Ополченцев. Мудак одним словом. Пусть расскажет о своих похождениях во время ,, Русской Весны,, в Донецке. А то ,что возвращаются и принимают разную шушару которая слиняла с начало СВО, то пусть занимаются органы которые отвечают за эти участки.
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6 час.
ЕМ
Екатерина Мезенцова
меня удивляет почему это вообще возможно в воюющей стране?
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5 час.
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