"Уж он точно вошёл в ту дверь": На русском ТВ снова появился "лучший друг Владимира Зеленского"

Почему это существо не в камере, под шконкой с именем машка? Ему давно пора в петушатник.

Ivan Olefir

Вобасурин освещал при НМ ДНР, с началом СВО уволен с армии, т.к. такие кадры не нужны в рядах защитников Донбасса. Хватит только одного его выступление в адрес Ополченцев. Мудак одним словом. Пусть расскажет о своих похождениях во время ,, Русской Весны,, в Донецке. А то ,что возвращаются и принимают разную шушару которая слиняла с начало СВО, то пусть занимаются органы которые отвечают за эти участки.