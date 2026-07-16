ПОСТ БЛАГОДАРНОСТИ ❤️ Хотим сказать большое человеческое СПАСИБО двум парням- близнецам (к сожалению имен и фамилии не знаем, известно, что недавно они вернулись из армии).
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ПОСТ БЛАГОДАРНОСТИ ❤️ Хотим сказать большое человеческое СПАСИБО двум парням- близнецам (к сожалению имен и фамилии не знаем, известно, что недавно они вернулись из армии).
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