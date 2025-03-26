Слуцкий предложил установить ограничения на получение жилищного сертификата

Исключения коснутся жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что необходимо наделить правом на получение государственного жилищного сертификата только тех граждан России, кто получил российское гражданство не менее десяти лет назад.
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