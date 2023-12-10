«Барса» потерпела 2-е поражение в этой Ла Лиге. Всего проиграли 3 матча в текущем сезоне

Сегодня «блауграна» на своем поле уступила «Жироне» (2:4) в матче 16-го тура Ла Лиги. До этого «Барселона» проиграла лишь один раз в текущем сезоне чемпионата – в матче с «Реалом» 28 октября (1:2).