Ураган уронил деревья на 14 автомобилей в Нижегородской области

Стали известные последствия урагана, которой случился в Нижегородской области 3 июня.Накануне по ряду районов Нижегородской области прошла непогода: ураганный ветер валил деревья и приносил другие проблемы.
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