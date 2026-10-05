Украина ожидает наступление России на северные границы Украины. Ходарёнок связал это с освобождением Донбасса

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко не исключил, что Россия может предпринять наступление на северные границы Украины, чтобы сформировать буферную зону глубиной до 10 километров.
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