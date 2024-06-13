Врачи категоричны: эта сумочка убьет вашу спину за несколько дней

Женская сумочка, как известно, практически бездонна: туда ухитряются запихнуть и косметику, и кошелек, и солнцезащитные очки, и ключи, и бутылку воды, и ноутбук — если едут на работу, и зонтик, и запасной свитер.
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