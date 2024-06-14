В Гатчине жених убил невесту накануне свадьбы и сам позвонил в полицию

У мужчины случился приступ ревности. В Гатчине произошло жуткое убийство незадолго до свадьбы. Местный житель расправился с невестой на почве ревности, а потом сдался, когда осознал, что возлюбленная мертва.
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