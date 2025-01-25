Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Геннадий Гудков
    👍"Всё правильно, И...
  • Nikolay Boyko
    Сажать тварь эту"Всё правильно, И...
  • Александр24
    Во, мы попали! Сейчас абхазы ка-а-ак наложат на нас экономические санкции! И куда нам тогда бежать?В Абхазии разберу...

Уголовка вместо подарка: у семьи мигрантов заберут сертификат на квартиру в Подмосковье. Что случилось

Уголовка вместо подарка: у семьи мигрантов заберут сертификат на квартиру в Подмосковье. Что случилось

Многодетную таджичку из Мытищ задержали за мошенничество при получении жилья — глава города заявляла, что всё было легально Женщина получила больше 24 миллионов рублей субсидии Получившую жилье в Мытищах уроженку Таджикистана задержали за мошенничество Источник: Юлия Купецкая | Мытищи / T.

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Комментарии
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Олег Орлов
Чтото я не понял... А где бвли предварительнве проверки...? Бастрыкину нужно было заинтересоваться?
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15 час.
L
Leonid
...дык, хто же посадит ентих чинушь? ... оне же ЭЛИТа... как бы - неприкасаемые...
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15 час.
Елена Хараничева
Что-то замолчали об отдыхе Купецкой на Мальдивах за 30 миллионов. &quot;Откуда деньги, Зин&quot;?
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13 час.

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