скриншот видео Семилетний мальчик погиб 15 июня во Владивостоке, опрокинув на себя железный мангал. Он упал ребенку на голову и нанес смертельные травмы.
Ребенок погиб от рухнувшего на голову мангала во Владивостоке
Комментарии
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лл
лина любимцева
Семилетний мальчик уже большой. И конечно же выше мангала. КАК мангал мог свалиться ему на голову? Он под ним лазил, что ли? Да и все равно, если бы даже и свалился, не мог мангал нанести смертельную травму... А вот если мангалом ВРЕЗАЛИ ребенку по голове со всей силы, тогда и травмы будут. А так... все подозрительно...
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