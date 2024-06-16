Ребенок погиб от рухнувшего на голову мангала во Владивостоке

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лина любимцева

Семилетний мальчик уже большой. И конечно же выше мангала. КАК мангал мог свалиться ему на голову? Он под ним лазил, что ли? Да и все равно, если бы даже и свалился, не мог мангал нанести смертельную травму... А вот если мангалом ВРЕЗАЛИ ребенку по голове со всей силы, тогда и травмы будут. А так... все подозрительно...