РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Х.ли ждать, пиши челобитную и к царю на поклон. Может помилует, жизнь сохранит.Второй саммит по ...
  • Константин Самарин
    Ничего странного: пи...оры в форме защищифт пи...оров на марше.Полиция Кишинева ...
  • Леонид -
    Вор никогда не считает себя воромВ США отказались ...

Ребенок погиб от рухнувшего на голову мангала во Владивостоке

Ребенок погиб от рухнувшего на голову мангала во Владивостоке

скриншот видео Семилетний мальчик погиб 15 июня во Владивостоке, опрокинув на себя железный мангал. Он упал ребенку на голову и нанес смертельные травмы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Семилетний мальчик уже большой. И конечно же выше мангала. КАК мангал мог  свалиться ему на голову? Он под ним лазил, что ли? Да и все равно, если бы даже и свалился, не мог мангал нанести смертельную травму... А вот если мангалом ВРЕЗАЛИ ребенку по голове со всей силы, тогда и травмы будут. А так... все подозрительно...
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх