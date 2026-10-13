Когда сон становится частью помощи: ученые нашли связь с облегчением депрессивных симптомов

Работа с бессонницей может влиять не только на ночной отдых. Исследование ученых из Университета Западной Австралии показало, что улучшение сна способно сопровождаться ослаблением депрессивных симптомов.
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