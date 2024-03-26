Как СССР потерял в море пять тонн чистого золота

96K прочитали Сорок два года назад двадцатисемилетний водолаз из Зимбабве Джон Россье обнаружил на затонувшем в Баренцевом море корабле первый слиток золота из четырехсот шестидесяти пяти, хранящихся в трюме.
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