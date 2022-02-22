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Заседание СБ ООН по Украине запланировано на раннее утро 22 февраля

Заседание СБ ООН по Украине запланировано на раннее утро 22 февраля

Совет безопасности ООН намерен провести экстренное заседание. Темой обсуждения станет указ президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик, сообщил источник в постоянном представительстве РФ при организации.

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