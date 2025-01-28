Атаки на аэродромы и открытый путь к Волчанску: что произошло в зоне СВО 28 января

МОСКВА, 28 января, ФедералПресс. «ФедералПресс» собрал главные новости о происходящем в зоне СВО. Во вторник, 28 января, Вооруженные силы России осуществили массированную атаку на украинские аэродромы, наши военные освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области, а российский боец отличился в бою.