Атаки на аэродромы и открытый путь к Волчанску: что произошло в зоне СВО 28 января

МОСКВА, 28 января, ФедералПресс. «ФедералПресс» собрал главные новости о происходящем в зоне СВО. Во вторник, 28 января, Вооруженные силы России осуществили массированную атаку на украинские аэродромы, наши военные освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области, а российский боец отличился в бою.
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