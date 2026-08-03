Экс-судье из Новороссийска предъявят иск за фальшивый развод с женой и иностранные гражданства родственников

Экс-судье из Новороссийска предъявят иск за фальшивый развод с женой и иностранные гражданства родственниковПредседатель Верховного суда России сказал попросил предъявить антикоррупционный иск к бывшему судье Октябрьского районного суда Новороссийска.
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