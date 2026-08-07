В Германии задержан украинец, следивший за главой оборонной компании Штефаном Туманном

Стало известно о задержании немецкими правоохранителями уроженца Харькова Сергея Н., которого подозревают в слежке за Штефаном Туманном — руководителем компании Donaustahl, чьи беспилотники поставляются Украине.
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