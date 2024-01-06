"ТЫ РУССКИЙ? ДЛЯ ТЕБЯ РАБОТЫ НЕТ!": ПУТИНУ ПОДСУНУЛИ ТРУДОЛЮБИВЫХ МИГРАНТОВ

Константин Беляев

Это целенаправленная мировая политика. Стереть границы пола и национальности. Устроить хаос и смешение народов. Чтобы люди не могли объединяться по каким либо признакам. Чтобы человек в будущем не мог себя ощущать как личность, и отстаивать свои интересы.