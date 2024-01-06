"ТЫ РУССКИЙ? ДЛЯ ТЕБЯ РАБОТЫ НЕТ!": ПУТИНУ ПОДСУНУЛИ ТРУДОЛЮБИВЫХ МИГРАНТОВ

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Комментарии
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S
Serg
Гнать этих предателей со всех должностей. Предатели нации- твари продажные Титов дп Решетников.
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2 час.
Константин Беляев
Это целенаправленная мировая политика. Стереть границы пола и национальности. Устроить хаос и смешение народов. Чтобы люди не могли объединяться по каким либо признакам. Чтобы человек в будущем не мог себя ощущать как личность, и отстаивать свои интересы.
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2 час.
radiofree RF
Вот гастеры то и объединяются,против русских!
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1 час.

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