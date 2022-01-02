Происшествия

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В Республике Алтай «Полицейский Дед Мороз» посетил семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ОМВД России по г. Горно-Алтайску поздравили с Новым годом детей из малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями,  а также детей из семей,  находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на профилактическом учете.

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