Центробанк изучит ужесточение условий при выдаче льготной ипотеки

Изменение условий выдачи льготной ипотеки в РФ повлекло за собой конфликт крупных банков и застройщиков, ряд кредитных организаций хотят добиться комиссии от девелоперов на жилье, приобретаемое по льготной программе, пишет РБК.
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