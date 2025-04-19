НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Фомин об Овечкине: «Не знал, как с ним говорить – на «вы» или на «ты», он быстро со всеми подружился в раздевалке «Динамо». Им гордится вся страна, которая наблюдала за рекордом»

– Во время недавнего дерби «Динамо» с ЦСКА в чемпионате Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх