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Лозанна (WTA). Финал. Коччаретто сыграет с Бюрель

Сетка турнира здесь. Ladies Open Lausanne Лозанна, Швейцария 24– 30 июля 2023 WTA 250 Призовой фонд – 259 303 долларов Открытые корты, грунт Финал Клара Бюрель (Франция)  Элизабетта Коччаретто (Италия) Дата проведения 30 июля, 14.

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