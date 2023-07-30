Лозанна (WTA). Финал. Коччаретто сыграет с Бюрель

Сетка турнира здесь. Ladies Open Lausanne Лозанна, Швейцария 24– 30 июля 2023 WTA 250 Призовой фонд – 259 303 долларов Открытые корты, грунт Финал Клара Бюрель (Франция) Элизабетта Коччаретто (Италия) Дата проведения 30 июля, 14.
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