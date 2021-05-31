Знаменитый актер-красавец погиб вместе с женой, первые подробности: "Мы больше не ищем живых среди жертв..."

Джо Лара, звезда телесериала «Тарзан: Эпические приключения», погиб в субботу в возрасте 58 лет Актер вместе со своей женой и пятью другими людьми погиб в результате крушения небольшого самолета недалеко от Нэшвилла, сообщает The Hollywood Reporter.