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Знаменитый актер-красавец погиб вместе с женой, первые подробности: "Мы больше не ищем живых среди жертв..."

Джо Лара, звезда телесериала «Тарзан: Эпические приключения», погиб в субботу в возрасте 58 лет Актер вместе со своей женой и пятью другими людьми погиб в результате крушения небольшого самолета недалеко от Нэшвилла, сообщает The Hollywood Reporter.

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