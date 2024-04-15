Спикер Джонсон пообещал добиться помощи Израилю и Украине после атаки Ирана

Спикер палаты представителей Майк Джонсон на фоне удара Ирана по территории Израиля заявил, что Соединенные Штаты приложат необходимые усилия, чтобы добиться принятия законопроекта о выделении помощи Украине и еврейскому государству.
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