AMD Ryzen 7 9700X обогнал Intel Core i9-14900KS в однопоточном тестировании на Geekbench 6

Недавно были опубликованы первые результаты тестирования новых процессоров AMD Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X, которые являются последними представителями семейства "красных" настольных процессоров на базе архитектуры Zen 5.
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