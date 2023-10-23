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Отсутствие прогресса Samsung в сфере поставок HBM3 разочаровало инвесторов В нач...

Отсутствие прогресса Samsung в сфере поставок HBM3 разочаровало инвесторов В нач...

Отсутствие прогресса Samsung в сфере поставок HBM3 разочаровало инвесторовВ начале прошлого месяца появились слухи о возможности заключения между Samsung и NVIDIA контракта на поставку памяти типа HBM3 для создания ускорителей вычислений.

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